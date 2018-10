Tottenham, Dier sul PSV: "Non cambieremo, pronti per le sfide più dure"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa pre PSV Eindhoven per Eric Dier, centrocampista del Tottenham. "Il nostro modo di giocare non cambia e non cambierà: siamo insieme da tanto e sistemiamo i dettagli. Non cambiamo a seconda della competizione. Abbiamo affrontato sfide difficili e per domani abbiamo ottime sensazioni contro una buona squadra".