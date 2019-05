Tottenham e Manchester United spingono Tielemans verso... il Leicester

© foto di Gaetano Mocciaro

Manchester United e Tottenham mettono pressione al Leicester. Come riporta Sky Sports News, infatti, l'interesse delle big inglesi avrebbe spinto le Foxes ad accelerare le trattative per il riscatto di Youri Tielemans dal Monaco. Il centrocampista classe '97, in questi ultimi quattro mesi, è riuscito infatti a rilanciarsi in Premier dopo il flop nel Principato.