© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stop di due turni e multa di 10mila sterline per il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino. E' questa la sanzione che gli ha inflitto la Football Association, a seguito delle sue vivaci proteste con un arbitro. L'argentino, la cui squadra ha raggiunto i quarti di finale di Champions League con una vittoria per 1-0 contro il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi, è stata sanzionato "per condotta impropria" in merito all'episodio che lo ha visto coinvolto con il direttore di gara Mike Dean dopo la sconfitta in Premier League 2-1 dello scorso mese con il Burnley. Pochettino salterà le sfide con Southampton e Liverpool.