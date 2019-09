Clamoroso in Coppa di Lega inglese: il Tottenham esce al terzo turno per mano del Colchester United, squadra di League Two, equivalente della nostra Serie D. La partita, terminata 0-0, è stata decisa ai calci di rigore dove Eriksen e Lucas Moura hanno fallito la loro esecuzione. Le altre squadre di Premier: avanti il Manchester City, vincente 3-0 sul campo del Preston con Sterling e Gabriel Jesus in rete; Arsenal a valanga (5-0) sul Nottingham Forest; una doppietta di Calvert-Lewin permette all'Everton di vincere 2-0 sul campo dello Sheffield Wednesday; il Leicester cala il poker a Luton.