Tottenham, emergenza sulla trequarti: Alli e Son assenti contro il City

Super sfida per il Tottenham di Mauricio Pochettino, nella seconda giornata gli Spurs affronteranno il Manchester City. Il tecnico dei londinesi dovrà fare a meno di due elementi fondamentali sulla trequarti, contro i Citizens non ci saranno Alli e Son, quest’ultimo ancora squalificato. Assente anche il nuovo acquisto Ryan Sessegnon, il suo debutto in campionato è rimandato.