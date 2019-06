Tottenham, Eriksen al Real Madrid solo in cambio di Asensio e soldi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Tottenham è disposto a lasciare andare Christian Eriksen, corteggiato fortemente dal Real Madrid, ma ha stabilito una condizione nel corso della trattativa con il club spagnolo. Per far partire il danese, gli Spurs vorrebbero cautelarsi con il sostituto e, guarda caso, il profilo individuato gioca proprio agli ordini di Zidane: Marco Asensio. Il Tottenham vorrebbe l'inserimento dello spagnolo nell'affare come parziale contropartita tecnica. A riportarlo è il Mirror.