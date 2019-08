© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante le rassicurazioni del suo allenatore Pochettino, dall'Inghilterra continuano a rimbalzare voci che parlano di un possibile addio del fantasista Christian Eriksen al Tottenham. Il danese per di più ha anche il contratto in scadenza nel prossimo giugno con la società inglese, una situazione che lascia gli Spurs parzialmente con le spalle al muro. Ecco perché, scrive il Mirror, potrebbe andarsene per una cifra tutto sommato anche ragionevole per le dinamiche odierne, cioè 33 milioni di euro. Sul 27enne ci sono le due squadre di Madrid, Real e Atletico.