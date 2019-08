Tottenham, Eriksen conteso tra Manchester United e Real Madrid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manchester United e Real Madrid ancora protagoniste del mercato. Il destino delle due squadre è legato a Paul Pogba, obiettivo numero uno dei blancos: la cessione del centrocampista francese potrebbe rivoluzionare le scelte da compiere sia in entrata che in uscita. Come riportato da AS, red devils e merengues guardano in casa Tottenham: Christian Eriksen è l’oggetto del desiderio di entrambe, ma stando alle ultime indiscrezioni i madrileni avrebbero già l’accordo per portarlo in Liga. Il tutto dipenderà comunque dalla partenza o meno del francese, in alternativa il danese potrebbe rimanere in Premier League, sponda red devils.