Tottenham, Eriksen: "Giocare bene è inutile se non chiudi le partite"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen commenta il deludente pari del Tottenham ad Eindhoven: "Penso che la squadra abbia giocato delle buone partite in Champions League, perché è un gruppo difficile con avversari complicati. Ma se non chiudi la partita non importa quanto bene tu abbia giocato. Abbiamo avuto tante occasioni ma le abbiamo buttate via".