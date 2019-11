© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen, fantasista del Tottenham, ha parlato al media danese BT soffermandosi anche sulla stagione con gli Spurs con il contratto in scadenza nel prossimo giugno: "Sento che il club ha la massima fiducia in meno e che l'unica differenza rispetto all'anno scorso è quella di aver giocato un po' meno. Non credo però che ci sia un legame tra il mio impiego e il contratto in scadenza".