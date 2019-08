Tottenham, Eriksen rifiuta il rinnovo: Real, Atletico e Juve in attesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Christian Eriksen è ancora incerto e secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il danese avrebbe rifiutato un’offerta da 200mila sterline a settimana. Il trequartista, come riportato dal Daily Mail, non ne fa una questione di soldi. Su di lui ci sono Atletico Madrid e Real, ma nelle ultime ore si sta muovendo anche la Juventus. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe arrivare a Torino a parametro zero.