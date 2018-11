Tottenham, Eriksen smentisce l'addio: "Non credo alle voci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen respinge le voci di un addio al Tottenham. Sul danese nei giorni scorsi si è parlato di Juventus e Real Madrid. Il giocatore ha dichiarato dopo la partita di Nations League contro l'Irlanda: "Ci sono così tante voci... Io non ci credo, non per quanto ne sappia comunque".