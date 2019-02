Tottenham, Eriksen verso l'addio. Al suo posto può arrivare Maddison

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'addio di Christian Eriksen al Tottenham sembra sempre più probabile. In estate le strade degli Spurs e del centrocampista danese potrebbero separarsi e la dirigenza londinese si è già attivata per trovare un degno erede. Secondo quanto riportato dal The Times a tal proposito il Tottenham avrebbe messo nel mirino James Maddison del Leicester City.