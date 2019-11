Tottenham, fattore Mourinho: Vertonghen-Alderweireld aprono al rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo i risultati, l'approdo in panchina di José Mourinho ha già cambiato qualcosa anche nella testa dei calciatori del Tottenham. Secondo quanto riporta Sky Sports, infatti, i due difensori Jan Vertonghen e Toby Alderweireld avrebbe già aperto al rinnovo con gli Spurs del loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Si respira un'aria nuova, insomma, tra le mura del New White Hart Lane.