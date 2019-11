© foto di Imago/Image Sport

Tramite Sky Sports UK arrivano nuovi aggiornamenti circa l'arrivo di José Mourinho sulla panchina del Tottenham. L'emittente spiega come la notizia dell'arrivo dello Special One sia stata accolta con grande entusiasmo dai giocatori della rosa e come allo stesso tecnico siano stati promessi investimenti per gennaio nel caso in cui servisse intervenire sul mercato.