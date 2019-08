La Bild scrive che il Tottenham ad oggi sarebbe la squadra favorita per arrivare al difensore Matthias Ginter, 25enne speranza del calcio tedesco per la nazionale che verrà, e adocchiato dai maggiori club europei. Per strappare il centrale al Borussia Moenchengladbach, club che ne detiene la proprietà del cartellino, servono però almeno 65 milioni di euro. Interessati anche gli spagnoli dell'Atletico Madrid.