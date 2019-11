© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime settimane il rendimento di Philippe Coutinho è stato messo in discussione, pertanto ad oggi sembra difficile una sua permanenza al Bayern Monaco, dal momento che il club bavarese dovrebbe sborsare 120 milioni per riscattarlo dal Barcellona. Secondo il Sun, proprio alla luce degli ultimi dissidi, il Tottenham starebbe fiutando l'occasione e avrebbe intenzione di fare un tentativo per accaparrarselo la prossima estate.