Tottenham, il Daily Telegraph titola: "Pochettino vicino al rinnovo"

© foto di Lazzerini

Il Daily Telegraph di questa mattina apre in prima pagina con una importante notizia relativa alla panchina del Tottenham: "Pochettino vicino a un nuovo accordo con gli Spurs". Il tecnico argentino, finito recentemente nel mirino anche di club come il Real Madrid, diventerà uno degli allenatori più pagati della Premier League e dunque del mondo, con la società londinese che vuole blindarlo in vista delle prossime stagioni.