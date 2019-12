Tottenham, il Man United torna alla carica per Eriksen: pronta l'offerta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il Manchester United a gennaio è pronto a tornare alla carica per il centrocampista offensivo in scadenza col Tottenham Christian Eriksen. I Red Devils potrebbero mettere sul piatto una proposta da 25 milioni di sterline con l'intento di convincere il danese di restare in Premier e di non prendere in considerazione le sirene che arrivano dalla Spagna sponda Real Madrid e dall'Italia con la Juventus da tempo interessata.