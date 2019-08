© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Sun, dietro al rifiuto di Christian Eriksen al trasferimento al Manchester United ci sarebbe una promessa fatta al proprietario del Tottenham, Daniel Levy, due anni fa: ossia quella di non trasferirsi in segno di rispetto a un club rivale degli Spurs. Con il contratto a scadenza e il mercato inglese in chiusura, l'unica possibilità per il Tottenham di monetizzare dalla sua cessione è un trasferimento all'estero.