Tottenham, il possesso non basta: 62% ma ko contro Klopp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Statistiche e numeri post Tottenham-Liverpool, con gli Spurs prossimo avversario in Champions League dell'Inter. Il Guardian racconta che la formazione di Mauricio Pochettino ha avuto addirittura il 62% di possesso palla nonostante il ko per 2-1. 8 tiri fuori dallo specchio, 3 in porta per i londinesi, 7 e 10 per la formazione di Klopp.