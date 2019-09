Tottenham, il presidente Levy: "Non è detto che spendere porti a vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Tottenham Daniel Levy, solitamente molto schivo nei confronti dei media, ha parlato al Financial Times delle scelte di mercato degli ultimi anni: "Avremmo potuto facilmente spendere più soldi per i giocatori ma chissà se questo ci avrebbe portato a maggiori successi o meno. L'approccio giusto è costruire dal basso verso la prima squadra. Non esiste una soluzione rapida per diventare un club globale. Capisco, visto che sono un tifoso anche io, che tutti vorrebbero vincere qualche trofeo. Dobbiamo però ragionare in modo diverso. Dobbiamo assicurarci di poter resistere nel tempo con una struttura solida".