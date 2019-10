© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen (27) non ha rinnovato il suo contratto con il Tottenham ed entro la fine dell'anno è prevedibile un suo addio. Sulle sue tracce però non c'è solo il Real Madrid, che già ci ha provato la scorsa estate. Il centrocampista danese piace anche al PSG, pronto a dar battaglia al sodalizio spagnolo. A riportarlo è il Mail on Sunday.