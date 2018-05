Tottenham, il rinnovo di Poch e un mercato milionario per l'assalto al City

© foto di Federico De Luca

Il rinnovo di Mauricio Pochettino certifica la volontà del Tottenham di puntare a vincere qualcosa dopo anni di bel gioco e magre consolazioni. Il tecnico argentino è ormai diventato il vero e proprio leader degli Spurs e in vista del prossimo campionato ha già chiesto al presidente Levy di avere a disposizione una grossa cifra per completare la rosa aggiungendo qualità ed esperienza con l'intenzione di dare l'assalto al Manchester City e per fare bene in Champions League. 100 milioni di sterline, una cifra superiore alle consuetudini di mercato della squadra di Londra, che evidentemente si è stufata di ricoprire il ruolo di nobile comprimaria. Tra gli obiettivi sensibili ci sono giocatori come Zaha, Martial e Sessegnon. Nomi importanti per obiettivi ambiziosi. Il Tottenham fa sul serio, ripartendo dal punto più fermo degli ultimi anni: il proprio allenatore, seguito con attenzione dal Real Madrid in vista di un futuro senza Zidane in panchina.