Tottenham, il sogno di Eriksen svelato: vuole essere il dopo Iniesta

Christian Eriksen, geniale centrocampista danese del Tottenham, ha un sogno. Giocare nel Barcellona. E' quel che racconta il Mundo Deportivo, che spiega di come gli intermediari del calciatore siano in contatto con il club blaugrana: il ragazzo, infatti, non vorrebbe illudersi come in passato ma capire concretamente se il Barça lo voglia prendere per essere l'erede in Catalogna di Andres Iniesta.