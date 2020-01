© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

José Mourinho ha un sogno di mercato per questa sessione invernale: Thomas Lemar. Come riporta oggi The Independent, il Tottenham avrebbe quindi già offerto sei milioni di euro all'Atletico Madrid per il prestito oneroso dell'esterno offensivo fino al termine della stagione. Il francese, d'altronde, non è riuscito a imporsi agli ordini di mister Simeone ed è in cerca di una nuova avventura per rilanciarsi lontano dalla Liga.