© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I 61 milioni di euro spesi per Ndombele non sono bastati. Il Tottenham è pronto a superare il record di spesa più alta del club con l'acquisto di Giovanni Lo Celso, giocatore del Betis Siviglia. La squadra spagnola infatti chiede 67 milioni di sterline, circa 74 milioni di euro per la cessione del centrocampista e gli Spurs sembrano disposti a chiudere dopo aver trovato già un accordo con il gicoatore.