Tottenham, in settimana si chiude per Lo Celso. Sarà record di spesa

Secondo quanto riportato dal Daily Expess Giovani Lo Celso è atteso in settimana a Londra per completare il suo trasferimenbto al Tottenham. Gli Spurs per l'argentino batteranno il record di spesa, stabilito in questa finestra di mercato con l'arrivo di Ndombélé. Il Betis si aspetta almeno 60 milioni di euro.