Tottenham, infortunio alla caviglia per Kane: Inghilterra in ansia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sfida contro il Bournemouth, il Tottenham è stato costretto a perdere Harry Kane per infortunio. L'attaccante inglese infatti nello scontro con il portiere Begovic ha accusato un problema alla caviglia e dopo essere stato sostituito si è diretto negli spogliatoi in presa dal dolore. In Inghilterra è calato il panico per le condizioni di Kane che nelle prossime ore sarà sottoposto a ulteriori controlli.