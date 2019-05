Tottenham interessato ad Asensio, ma per il Real non è in vendita

© foto di J.M.Colomo

Marco Asensio non è in vendita. Lo riporta As, che parla dell'interesse del Tottenham per il 23enne trequartista del Real Madrid. Il club di Florentino Perez avrebbe messo fuori dal mercato il suo gioiello, perché Zidane lo ritiene fondamentale nel progetto di ricostruzione della squadra nella prossima stagione.