Tottenham involuto. Pochettino chiamato a salvare baracca e burattini

Da potenziale sorpresa per la vittoria finale a delusione dell'anno. Il confine è sottilissimo e se ne è evidentemente accorto Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham che sperava di poter dare fastidio a Liverpool e Manchester City fino all'ultima giornata della Premier League. I Reds e i Citizens sono più avanti nel progetto tecnico, più forti qualitativamente e nei singoli interpreti.

Fatto sta che i londinesi hanno visto spegnersi i sogni di gloria nell'ultimo mese e mezzo: dal 23 febbraio sono arrivate quattro sconfitte e un pareggio in cinque turni di campionato. Poco, anzi pochissimo per gli spurs che ora devono addirittura guardarsi le spalle. Il Manchester United di Solskjaer ha operato l'aggancio al quarto posto, il Chelsea di Sarri è appena una lunghezza dietro. Allora serve riprendere la marcia, in attesa della doppia sfida in Champions contro il City di Guardiola. La massima competizione continentale ha evidentemente tolto lucidità a Kane e compagni, ora desiderosi di riscatto. In caso di fine stagione a dir poco fallimentare (out dalla Champions a breve e fuori dai primi quattro posti in Premier), ci sarebbe probabilmente un ridimensionamento. Kane, capitano e simbolo del Tottenham, a quel punto avrebbe voglia di accontentarsi dei palscoscenici dell'Europa League?