Tottenham, Kane: "Abbiamo dimostrato di poter battere i top team"

Con la prima tripletta della storia della Roma in Champions League, Edin Dzeko si è preso un altro pezzettino di cuore dei tifosi giallorossi, oggi impazziti di fronte ad una squadra spettacolare, concreta, letale. Il bosniaco risponde, a distanza, ma neanche troppa, alla tripletta...

Harry Kane, bomber del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, valida per il secondo turno del Gruppo B di Champions League: "È la sfida più impegnativa del girone. Sono una squadra fantastica ma negli ultimi anni abbiamo dimostrato di poter battere i top team. Messi? Affrontarlo sarà una grande prova, desideriamo sempre affrontare i migliori giocatori. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: la nostra rosa ha ottimi giocatori".

