Conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Stella Rossa per il capitano degli Spurs Harry Kane che fa il punto visti i recenti problemi di risultati in Premier League: "È importante che la squadra resti unita. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e se vinciamo domani sera può farci ripartire. Conosciamo lo sforzo necessario per superare un gruppo della Champions League. Dobbiamo credere e lottare tutti insieme".