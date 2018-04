Tottenham, Kane: "Bello tornare, il gol è mio: l'ho colpita con la spalla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tornato in campo e anche subito al gol (o quasi) Harry Kane, che pare aver recuperato dall'infortunio e contro lo Stoke City ha messo a segno la rete della vittoria. Un gol contestato che è stato anche inizialmente assegnato ad Eriksen ma l'attaccante è certo di averlo segnato: "E' stato bello tornare, una grande vittoria e un match importante per mantenere lo slancio, non è mai facile quando le squadre lottano per la salvezza. Il gol è mio, la palla ha colpito la mia spalla ed è entrata".