Tottenham, Kane brucia le tappe. Può rientrare per la Champions

Il capitano del Tottenham Harry Kane sta bruciando le tappe e potrebbe rientrare diverse settimane prima del previsto. Dopo l'infortunio ai legamenti della caviglia per l'attaccante era stato previsto un rientro intorno alla metà di marzo, ma secondo il The Sun i medici del Tottenham sono convinti di poterlo avere a disposizione già per la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund della prossima settimana. O, al più tardi, per la gara di campionato contro il Burnley in programma il 23 febbraio.