Tottenham, Kane dopo il rinnovo: "Sono orgoglioso ed emozionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Harry Kane, attaccante del Tottenham, dopo il rinnovo fino al 2024 con gli Spurs: "Sono davvero emozionato ed orgoglioso per questo rinnovo. Non vedo l'ora di vedere il nuovo stadio e voglio continuare a migliorare proprio come il club. È fantastico essere costantemente in Champions League, sono entusiasta di giocare in questa competizione, così come la Premier e ka FA Cup. Cercheremo di andare il più lontano possibile. Sono ovviamente eccitato per la Coppa del Mondo, è stato giusto fare questo rinnovo adesso, così potrò godermi pienamente il Mondiale con l'Inghilterra. È stata una grande stagione, l'obiettivo è migliorare sempre: spero di poterlo fare già in estate ed ovviamente anche dalla prossima stagione".