© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La convocazione con l'Inghilterra per le Final Four della Nations League, che però inizierà il 6 giugno, è un buon segno per i tifosi del Tottenham. Che sperano di avere a disposizione, e magari in forma, Harry Kane qualche giorno prima, l'1 giugno, quando a Madrid gli Spurs giocheranno la finale di Champions League contro il Liverpool. Al di là delle scelte di Southgate, possono essere più o meno tranquilli: secondo i media inglesi, infatti, Kane sarebbe tranquillo sulla possibilità di partecipare, da protagonista, all'atto finale della massima competizione europea contro i Reds.