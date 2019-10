Manca meno di un'ora alla sfida contro il Liverpool e l'attaccante del Tottenham, Harry Kane sui Reds ha detto: "Van Dijk è un grande difensore, ma non è invincibile e il Liverpool non è invincibile. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi. Ogni squadra può essere battuta in qualsiasi giorno e dobbiamo solo cercare di assicurarci di farlo ad Anfield".