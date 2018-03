Tottenham, Kane ottimista dopo l'infortunio. Ma il club è preoccupato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro infortunio alla caviglia per Harry Kane, punta di diamante del Tottenham e della Nazionale inglese. Il giocatore è dovuto uscire nel corso della vittoria contro il Bournemouth e i media d'Oltremanica si sono subito preoccupati in vista del Mondiale in Russia. Tra oggi e domani l'attaccante farà gli esami per comprendere l'entità dello stop. Kane si dice ottimista per un rientro in tempi abbastanza brevi, mentre la società londinese è più preoccupata visto anche il momento fondamentale per la stagione degli Spurs.