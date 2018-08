Tottenham, Kane pone fine a un'astinenza lunga nove stagioni

© foto di Federico De Luca

Può suonare strano, per uno che ha messo a segno 104 gol in 145 presenze in Premier League, ma nell'ultimo turno Harry Kane ha posto fine a un'astinenza da gol che durava da ben nove stagioni. Il centravanti del Tottenham infatti non aveva mai segnato in Premier League nel mese d'agosto nonostante una carriera scandita da un numero impressionante di realizzazioni, un digiuno che sembrava poter perdurare ancora un altro agosto se al 77° della sfida contro il Fulham il nazionale inglese non avesse trovato la zampata giusta su assist di Lamela per fissare il risultato sul 3-1 finale.