Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato di Harry Kane. Alla domanda se l'attaccante potrebbe essere pronto per l'eventuale finale di Champions League ha risposto: "Sì, lo spero. Penso che abbia funzionato bene, ma a oggi non posso saperlo. Tutto dipenderà dalla convalescenza". Il centravanti si è infortunato nel corso del quarto di finale d'andata contro il Manchester City e salterà entrambe le semifinali. L'atto conclusivo di Champions è in programma il 1° giugno.