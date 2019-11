Bellissimo messaggio di congedo di Harry Kane nei confronti di Mauricio Pochettino, tecnico esonerato dal Tottenham per far spazio a José Mourinho. Questo il saluto dell'Uragano all'argentino: "Capo. Ti sarò per sempre grato per avermi aiutato a coronare i miei sogni. Abbiamo vissuto alcuni momenti fantastici negli ultimi 5 anni e mezzo che io mai dimenticherò. Sei stato il mio allenatore ma anche un mio amico e io ti ringrazio per questo rapporto. Buona fortuna per la prossima avventura".

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! 💙 pic.twitter.com/u64RXV7wd4

— Harry Kane (@HKane) November 20, 2019