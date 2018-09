Tottenham, Kane: "Stagione lunga, con l'Inter una gara difficile"

E' bastata una doppietta di Harry Kane per far tornare a volare il Tottenham e dopo la vittoria contro l'Huddersfield, l'attaccante inglese ha detto: "Non è stata una vittoria semplice. Il campo era asciutto, giocavano lungo e quindi abbiamo dovuto difendere bene. Mercoledì è stato importante superare il turno in Coppa, mantenere lo slancio in corso, mercoledì abbiamo un'altra grande partita che speriamo di poter vincere. E' una lunga stagione, in alcune gare non abbiamo fatto risultato ma abbiamo giocato contro buone squadre, quelle con Liverpool e Inter non sono partite facili".