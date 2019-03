Harry Kane va a segno e trascina il Tottenham ai quarti di finale. A Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Borussia Dortmund, parla così il cannoniere inglese: "Sono contento del gol. Anche come squadra siamo andati molto bene. Abbiamo creato poche occasioni, ma siamo stati bravi a segnare. Tutto è possibile, dobbiamo giocare come sappiamo fare. Se possiamo vincere la Champions League? Tutti lo possono fare. Non dobbiamo subire gol e faremo il massimo"