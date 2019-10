© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen continua a sperare di approdare al Real Madrid già nel corso della prossima estate. Il suo agente è atteso in Spagna nel corso del prossimo weekend proprio per avviare i primi contatti con i Blancos in vista del mercato invernale.