Tottenham, l'arrivo di Jean Lucas al Lione avvicina Ndombele agli spurs

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanguy Ndombele si avvicina al Tottenham. Il portale Football.london fa il punto sulla situazione per quanto riguarda il mercato degli spurs. L'arrivo di Jean Lucas dal Flamengo potrebbe aprire ad una cessione del calciatore francese. Al momento non sono state confermate offerte, ma nei prossimi giorni il club londinese potrebbe aumentare il pressing per il calcioatore del Lione.