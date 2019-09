© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante l'interesse dell'Inter per Christian Eriksen in vista della prossima estate visto che potrebbe lasciare il Tottenham a parametro zero, l'Atletico Madrid vorrebbe anticipare a gennaio il suo arrivo in Spagna superando così la concorrenza degli altri club interessati. I Colchoneros si erano già interessati al giocatore degli Spurs, ma a causa delle tempistiche del mercato inglese non è riuscita a chiudere l'acquisto rimandandolo, potenzialmente, solo di qualche mese. A riportarlo è AS.