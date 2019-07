© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen fa gola a tanti club europei. Il trequartista danese è stimato soprattutto in Spagna, dove il Real Madrid lo segue da tempo e monitora la situazione, pur preferendo Paul Pogba: il suo contratto scadrà a giugno 2020 ma il Tottenham non sembra disposto a svendere il suo gioiello. Così, a sorpresa, potrebbe inserirsi l'Atletico, alla ricerca di ulteriori rinforzi per rimpiazzare Antoine Griezmann e, forse, Diego Costa. Lo riporta Sportitalia.