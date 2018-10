Tottenham, l'Express rivela: 100 mln per il mercato. Ecco la lista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cento milioni per il mercato di gennaio. Questa la cifra - rivelata dall'edizione odierna dell'Express - a disposizione del Tottenham per il mercato di gennaio. L'ammontare della somma, considerevole se riferita al mercato di riparazione, è dovuta principalmente al risparmio attuato nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, in cui gli Spurs non hanno praticamente inserito in rosa nessun giocatore. Inoltre, sputano già i nomi possibili nomi in entrata: Oliver Burke del West Bromwich, il centrocampista del Lione Tanguy Ndombele e Eric Bailly del Manchester United.