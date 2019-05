Tottenham, la dirigenza ha promesso a Pochettino un mercato importante

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, i dirigenti del Tottenham hanno promesso a Mauricio Pochettino che nel prossimo mercato estivi verranno fatti investimenti importanti per rinforzare la squadra. Dopo anni di sacrifici per finanziare la costruzione dello stadio, e zero investimenti negli ultimi anni, la dirigenza sa che il tecnico ha bisogno di nuovi innesti per la sua squadra.